Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle özellikle bazı güzergâhlarda sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bölgede etkili olan şiddetli yağışların devam ettiğini belirterek, özellikle Çatalköy–Ozanköy ve Çatalköy–Değirmenlik yollarını kullanacak vatandaşların azami dikkatli olmalarını istedi.

Kırok, zorunlu olmadıkça vatandaşların evlerinden çıkmamalarını rica etti.

Ayrıca Acapulco Otel ile Elexsus Otel arasındaki yol güzergâhında, yağış nedeniyle oluşan balçık ve çamur birikintileri sebebiyle zaman zaman trafik akışının durma noktasına geldiğini belirten Kırok, bu bölgeden geçecek sürücülerin dikkatli olmalarının önemle duyurulduğunu kaydetti.