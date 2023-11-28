Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde yer alan “Afrodit” yatağından ticari açıdan faydalanmak isteyen Amerikan “Chevron” şirketi ile Güney Kıbrıs arasındaki görüşmeler için bir kez daha ek süre verildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, “Şükran Günü Chevron’u Engelliyor” başlıklı haberinde, istişareler için her defasında ek süre verilmesinin, arzu edilen sonuca ulaşılmasını engellediğini yazdı.

Gazete, Enerji Bakanlığı’nın verdiği son ek sürenin dün dolduğunu ve Chevron’un yine istenen cevabı vermediğini kaydederken, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, dün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Chevron’un bir kez daha birkaç günlük ek süre talebinde bulunduğunu belirtti.

Habere göre Papanastasiu, Chevron ile istişarelerin gelişme halinde ve doğru yönde olduğunu ifade ederek, gazetecilerden bu konuyu “uzatmadan uzatmaya gidiyor” şeklinde lanse etmemesini istedi.

Papanastasiu, gecikmenin, ABD’de kutlanan Şükran Günü’nden kaynaklandığını ve açıklanacak bir durum olursa, bunu paylaşmaktan imtina etmeyeceklerini söyledi.