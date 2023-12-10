Rum yönetimi ile “Afrodit”in lisans sahibi Chevron’un ilk “teyit edilmiş yatak olan Afrodit’te “jeopolitik ve ekonomik etkileri olacak bir kaza” tehlikesi karşısında, doğal gaz üretimine geçmek için taleplerinden geri adım atarak orta yolda buluştuğu bildirildi.

Fileleftheros “Chevron ile 2019 Kılavuzuyla Anlaşma” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin, Chevron ile anlaşmazlığın tek yanlı ilan ettikleri Münhasır Ekonomik Bölge'deki (MEB) diğer planlarını etkilememesi için, yatak üzerine sıvılaştırma tesisi kurulması ana omurgasına dokunulmaksızın 2019 anlaşmasında bazı güncelleme yapılmasını kabul ettiğini yazdı.

Haberde, temelde her iki tarafın da bir şey verip, bir şey aldığı yeni uzlaşının 2019 anlaşması ruhunda olduğu kaydedildi.

Habere göre, Chevron, "7 Kasım 2023’te hazır olması gereken teknik-ekonomik inceleme için uzatma; pratik olgularda değişiklik olması halinde 2019 anlaşmasının (yüzer tesis maddesine dokunmadan) bazı maddelerinde değişiklik/güncelleme talep etme hakkı; yatağın kullanılmasına yönelik yatırım maliyetinin azaltılması için yatağa üçüncü taraflarca yatırım yapılabilmesi perspektifi" elde etti.

Rum yönetiminin ise "üretilen doğal gazın Mısır’daki tesislere boru hatlarıyla veya bölgedeki mevcut altyapılar (yatak üzerine kurulacak yüzer tesis) aracılığıyla ihraç edilmesini; Chevron’un daha önce öngörüldüğü gibi 1 değil 5 sondaj teknik ekonomik inceleme (FEED) yapmasını; nihai yatırım önerisi sunmasını" kâr hanesine yazdığı kaydedildi.

Chevron ile uzlaşılmasaydı Rum yönetimi açısından ekonomiyi aşan geniş ölçekli olumsuz sonuçları olacağına işaret edilen haberde, “Öncelikle Amerikan şirketi ile çatışmanın ucu Kıbrıs-ABD ilişkilerine de dokunacaktı. Chevron’un MEB’de bulunan ilk yataktan ayrılması siyasi ve ekonomik düzeyde olumsuz etkiler yaratacaktı. Krizin, Kıbrıs’ın enerji programının geriye kalanına da zincirleme etkisi olacaktı” ifadeleri kullanıldı.