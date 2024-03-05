Levent College Tiyatro Kulübü öğrencileri, sahneleyecekleri “Coşkuyla Çalış” adlı tiyatro oyununu, Kadın Sığınma Evi için sahneleyecek.
Dario Fo’nun “Dans Hocası Bant Sistemi” adlı eserinden esinlenerek uyarlanan oyunda karakterler, öğrencilerin özgün düşünce, görüş ve yaratıcılıklarıyla şekillendi.
Tiyatro oyunu, 6 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de, Levent Kindergarten Gösteri Salonu’nda sergilenecek.
“Orta Çağda Kıbrıs’ın Kadınları-Kıbrıs’ın Kadın Kahramanları” sergisi 6 Mart’ta Naci Talat Vakfı’nda açılıyor
Oyunun geliri, Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak.