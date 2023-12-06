Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CBO), “Barok Konserleri”yle sezona  devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre,  14 Aralık’ta  Gazimağusa  Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayında, 15 Aralık’ta   Kalkanlı’da  ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde  düzenlenecek Barok Konserleri, Tolga Atalay Ün yönetiminde ve Ulaş Yurtoğlu solistliğinde gerçekleşecek. 

Barok müziğinin en güzel örneklerinin sunulacağı ve saat 20.00’de başlayacak  konserlerin programı şöyle:

J.S.Bach - Orkestra Süiti No.3, Re Majör, BWV 1068

J.S.Bach - Obua d’amore Konçertosu, La Majör, BWV 1055R

G.P.Telemann - Obua d’amore Konçertosu, Sol Majör, TWV 51:G3

J.S.Bach - Orkestra Süiti No.1, Do Majör, BWV 1066

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Konserlerin  ücretsiz  ve halka açık olduğu belirtilen açıklamada,

 konserleri dinlemek isteyen sanatseverlerin mesai saatleri içinde 03922291762 numaralı telefonu arayarak yerlerini ayırtabilecekleri duyuruldu