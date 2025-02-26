KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), yarın Güzelyurt'ta ODTÜ KKK Rauf R. Denktaş Salonu’nda, cuma ise Lefkoşa YDÜ AKKM’de konser verecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şubat ayı konserleri çerçevesinde Güzelyurt ve Lefkoşa’da iki konser verecek.

Gönyeli - Alayköy Belediyesi ana sponsorluğunda, Yakın Doğu Üniversitesi ve ODTÜ KKK iş birliği ile KKTC Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenecek konserler, halka açık ve ücretsiz olacak.

Orkestra, 27 Şubat Perşembe saat 20.00’de Güzelyurt'ta ODTÜ KKK Rauf R. Denktaş Salonu’nda yer alacak ilk konserin ardından 28 Şubat Cuma saat 20.00’de Lefkoşa YDÜ AKKM’de ikinci konserle dinleyici ile buluşacak.