LAÇ Belediyesi Albel Yatirim Ltd. ,Efes Pilsen sponsorluğunda düzenlenecek “Spring Fest Müzik Festivali”, 17 Mayıs 2026 Pazar günü Alsancak Özgürlük Milli Parkı’nda bulunan The Heaven Restaurant & Cafe’de gerçekleştirilecek.

Saat 14.00’te başlayacak festival, gece 00.00’a kadar müzikseverleri ağırlayacak. Festival kapsamında Reva, Serdar Tuksal Quintet ve Ahmet Evan sahne alacak.

Müzik ve eğlence dolu etkinlikte katılımcılar gün boyu canlı performanslarla keyifli anlar yaşayacak. Festival alanı için konum bilgilerine etkinlik afişinde yer alan QR kod üzerinden ulaşılabilecek.