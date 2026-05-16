Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 28. Bahar Festivali şenlikleri coşkulu başladı. Türkiye’nin sevilen rock gruplarından Gripin, festival kapsamında öğrencilerle buluştu.

Festival alanını dolduran binlerce müziksever, grubun sahne performansına büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Gripin, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Enerjinin bir an olsun düşmediği konserde katılımın oldukça yoğun olduğu gözlendi.

Konser sonunda sahneden ayrılan grup, dinleyicilerin yoğun alkış ve ısrarı üzerine yeniden sahneye çıktı. Hayranlarını kırmayan Gripin, en sevilen parçalarını bir kez daha seslendirerek festivale damga vurdu.