Doğu Akdeniz Üniversitesi 28. Bahar Festivali, hafta sonu tamamlandı.

Emre Kula ile Gripin konserlerinin de yer aldığı festival, cumartesi günü EMU Music & Color Fest ile sona erdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, plaj voleybolu ve plaj tenisi müsabakalarının yapıldığı festival programı kapsamında satranç turnuvası da gerçekleştirildi.

Festivalde, auma akşamı Yasin Düşüner Stadyumu’nda Emre Kula konseri, ardından Türkiye’nin önde gelen gruplarından Gripin, dinleyicilerle buluştu.

Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen “EMU Music & Color Fest”, cumartesi günü DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirildi. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile Prof. Dr. Ali Öztüren de etkinliğe katılarak öğrencilerin eğlencesine ortak oldular.

Etkinlik, DAÜ Müzik Kulübü gruplarının performanslarıyla başladı. DJ performansı eşliğinde dans ve eğlenceyle devam eden etkinliğin ardından Bunfyah konseri yer aldı. Program “Color Fest” ile sona erdi.