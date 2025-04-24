Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Girne İlçesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Girne Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, “En özel çocuklarımızla bir araya geldik; sevgiyle karşılandık, birlikte gülümsedik ve kalplerimizi ısıtan anlar yaşadık.” açıklamasında bulunan gençlere, CTP Örgüt Sekreteri Mehmet Kale Kişi de eşlik etti.

Ziyaret, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Dünay Laçin Soyal ve CTP Gençlik Örgütü Girne ilçe yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.