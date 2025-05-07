Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Askerlik Değişiklik Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ret verdiği için hükümeti eleştirerek "mevcut yasadaki mağduriyetlerin giderilmesini" istedi.

CTP Gençlik Örgütü, yazılı açıklamasında bedelli askerlik ücretinin düşürülmesini, ödeme yapmış vatandaşlara iade yapılmasını, asker kaçaklarına af getirilmesini öngören Askerlik Değişiklik Önerisi’nin yasallaşması gerektiğine vurgu yaptı.

Mükellef askerlik hizmetiyle ilgili birçok sorun olduğu, bunun yanı sıra temmuz ayında celp olması nedeniyle bedelli askerlik ücreti konusunda sıkıntının ön plana çıkacağını savunan CTP Gençlik Örgütü, bugün yürürlükte olan yasa kapsamında bedelli askerlik ücretinin, brüt asgari ücretin on katına sabitlendiğini hatırlattı.

Bugünkü durumda bedelli askerliğin 434 bin 690 TL yani yaklaşık 8 bin 470 sterline denk geldiğini ifade eden CTP Gençlik Örgütü, bedelin asgari ücrete yapılan her zamla arttığına işaret etti.

Geçmişte bedelli askerlik ücretinin 4 bin sterlin olarak belirlendiğini hatırlatan CTP Gençlik Örgüt, 2021’de dövizdeki sürekli yükselişe çözüm olarak rakamın asgari ücrete endekslendiğini belirterek, bu uygulamayı “öngörüsüzlük, plansızlık ve günü kurtarma anlayışı” olarak nitelendirdi.

CTP Gençlik Örgütü, açıklamasında, “Hükümetin bu vizyonsuz tavrı; toplumsal adaleti zedelemekte, beyin göçünü artırmakta ve yurttaşlarıyla bağını koparmaktadır.” ifadesine de yer verildi.

CTP Gençlik Örgütü, talebinin çok net olduğunu da belirterek, "yanlıştan dönülmesini" istedi.