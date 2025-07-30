Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nı (DAÜ-SEN) kabul etti.
CTP’den verilen bilgiye göre, bugün parti genel merkezinde yer alan görüşmeye, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali de katıldı.
DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara ve bazı yönetim kurulu üyeleri, görüşmede, “DAÜ-SEN Yükseköğretim ve DAÜ Bilgilendirmesi” başlıklı raporu Tufan Erhürman’a sundu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki güncel duruma ilişkin bilgi verdi.
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Yaklaşık bir saat süren görüşmede, yükseköğretim politikaları ve DAÜ'nün geleceğine dair görüş alışverişinde de bulunuldu.