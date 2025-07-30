Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nı (DAÜ-SEN) kabul etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, bugün parti genel merkezinde yer alan görüşmeye, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali de katıldı.

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara ve bazı yönetim kurulu üyeleri, görüşmede, “DAÜ-SEN Yükseköğretim ve DAÜ Bilgilendirmesi” başlıklı raporu Tufan Erhürman’a sundu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki güncel duruma ilişkin bilgi verdi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, yükseköğretim politikaları ve DAÜ'nün geleceğine dair görüş alışverişinde de bulunuldu.