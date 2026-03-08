Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü İskele İlçesi’nin 8 Mart Emekçi Kadınlar günü geleneksel etkinliği "İmbikten Süzdüklerimiz" Osmanağa Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de katıldı.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, panelde yaptığı konuşmada, CTP Kadın Örgütü’nün çok önemli çalışmalar yürüttüğünü, kadın eşitliği ve her alanda tam eşitliğin CTP’nin temel mücadele alanlarından biri olduğunu söyledi.

CTP’li kadınların eşitlik mücadelesini büyük bir kararlılıkla yürüttüğünü ve önemli başarılara imza attığını ifade eden İncirli, CTP’li kadınların ülkenin değişmesi ve dönüşmesi, eşitlik ve özgürlük ortamının güçlenmesi, adalet ve demokrasinin kökleşmesi için yıllardır büyük bir emek ortaya koyduğunu, tam özgürlük ve eşitlik için en çok çalışanların kadınlar olduğunu ifade etti. İncirli, bu anlamlı etkinliği düzenleyen CTP Kadın Örgütü İskele İlçesi’ne teşekkür ederek, kadınların dayanışmasıyla mücadelenin büyümeye devam edeceğini vurguladı.

-Derya

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ise, dayanışmanın önemine vurgu yaparak, içinde bulunulan dönemde insan haklarına, uluslararası hukuka ve barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Bölgesel çatışmaların ve küresel krizlerin en ağır bedelini kadınların ödediğini belirten Derya, kadınların maruz kaldığı şiddet ve mağduriyetin giderek arttığını söyledi.

Birleşmiş Milletler verilerine atıfta bulunan Derya, dünyada kadınların karşı karşıya olduğu zorlukların giderek derinleştiğini, ekonomik krizlerin kadınları daha da yoksullaştırdığını, yaşanan sorunların önemli bir bölümünün ekonomik adaletsizlikten kaynaklandığını söyledi.

CTP’li belediyelerle iş birliği içerisinde "Şiddeti Önleme Danışma Merkezleri" kurulması için adım attıklarını belirten Derya, bunun ülkede önemli bir ilk olduğunu söyledi. Bu merkezlerin kadınların maruz kaldığı şiddete karşı önemli bir dayanışma ve destek mekanizması olacağını vurgulayan Derya, “Bu yolu birlikte yürüyeceğiz” dedi.

-Cumaoğulları

CTP Kadın Örgütü İskele ilçe Başkanı Dudu Kılınç Cumaoğulları da, 8 Mart'ın kadınların emeğinin, mücadelelerinin ve toplumdaki vazgeçilmez yerlerinin vurgulandığı anlamlı bir gün olduğunu ifade etti. Bu panelin, kadın dayanışmasının güçlü bir örneği olduğunu dile getiren Cumaoğulları, katkı koyan dayanışma içinde hareket eden herkese teşekkür etti ve “Kadınların dayanışma içinde olduğu bir toplum her zaman daha güçlü bir toplumdur” dedi.

“Kadın Sağlığı ve Okuryazarlığı” konulu etkinlikte, Prof. Mehtap Özdirenç Malkoç ve Dr. Mehmet Yağlı sağlık ve eğitim konularında konuşma yaptı. Etkinlikte, kadınların örgütlü mücadelesi için çalışmalar yapan İskele Kadın Örgütü’nün eski başkanlarından Selma Faik Yorgancı da anıldı.