Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, 21 Ocak’ta yaptığı olağan kongresinin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı ve görev dağılımını belirledi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ongun Talat başkanlığında yapılan toplantıda görev dağılımı şu şekilde oldu:

“İlçe Sekreteri Deniz Tuğberk, Örgütlenme Sorumlusu İsmail Karadayı, Sayman Deniz Kim, Yerel Yönetimler Sorumluları Akın Ataker, Haşim Yücel ve Mustafa İlgen, Eğitim Sorumlusu Zeka Fındık, Etkinlik Sorumluları Ayşe Kaya ve Mukaddes Sevem ve Sivil Toplum Sorumlusu Burak Güler.”