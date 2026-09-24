Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı adayı Damla Soyalp Gönyeli İlkokulu'nu ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, milletvekilleri Sami Özuslu, Devrim Barçın ile Ürün Solyalı'nın da yer aldığı CTP heyeti öğretmenlerle bir araya geldi.

Sıla Usar İncirli, rasyonel yatırım ; sendika, uzman, okul temsilcisi ve yerel yönetimlerin dahil olduğu teknik/izleme kurullarıyla kamusal eğitimin birlikte yönetildiği bir mekanizma inşa edeceklerini söyledi.

İncirli, "Bu nedenle de Damla Soyalp ile Gönyeli Belediyesi’ni geri almayı çok önemsiyoruz” dedi.

CTP'nin tam gün eğitime geçiş için 5 yıllık bir süreç hedeflediğini kaydeden İncirli, şunları da söyledi:

"Bu sürecin ilk yılı öğrencilerin beslenmesinden, serbest oyun alanlarına, okulların tüm altyapılarının yine kademeli olarak tamamlanması, ortaya çıkacak öğretmen, rehberlik ve özel eğitim uzmanı ihtiyaçlarının planlı bir şekilde giderilmesi, okullarda uygulanacak faaliyet ve müfredatların hazırlanmasını kapsayacak. Ardından okul öncesinden başlanarak, kademeli ve pilot uygulamalı geçişle 5 yıllık sürecin sonunda sistem, tam gün eğitime ulaşmış olacak."

-Soyalp: "Nitelikli, eğitim ortamlarına ihtiyacımız var"

CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp ise bölgedeki hızlı nüfus artışının eğitim altyapısına yönelik ihtiyacı da büyüttüğünü, Gönyeli-Alayköy’de yeni okul yapımının artık elzem hale geldiğini söyledi.

CTP yönetimindeki bir Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin yeni okul yapımı konusunda elini taşın altına koyacağını kaydeden Soyalp, şunları da ifade etti:

“Gönyeli-Alayköy’ün nüfusu artıyor, kentimiz büyüyor. Kent büyürken çocuklarımızın eğitim göreceği alanları da aynı hızla planlamak zorundayız. 800 öğrencinin aynı okulda eğitim görmesi, artık üzerinde düşünülmesi gereken çok ciddi bir meseledir. Çocuklarımızın daha nitelikli, öğretmenlerimizin daha sağlıklı koşullarda çalışabileceği eğitim ortamlarına ihtiyacımız var."

Eğitime yatırımlarının merkezi hükümet, belediye ve ilgili tüm paydaşların iş birliğiyle ele alınması gerektiğini belirten Soyalp, "Çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırım da kent yönetiminin sorumluluğudur." dedi.

"Merkezi hükümetin eğitim alanındaki politikaları ve yatırımları doğrultusunda üzerimize düşen altyapı çalışmalarını yapmaya, gereken desteği vermeye hazır olacağız" diyen Soyalp, "Çünkü daha iyi bir kent, ancak çocuklarımızın daha iyi eğitim aldığı bir kent olabilir” ifadelerini kullandı.