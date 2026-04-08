Ülkede hayat pahalılığı düzenlemesine karşı başlatılan grev ve eylemler dördüncü gününde sürerken, siyasi ve sendikal cephede hareketlilik devam ediyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Meclis’te grup toplantısını sürdürürken, toplantıda gelinen son aşama ve atılacak adımların ele alındığı öğrenildi. Parti kanadından daha önce yapılan açıklamalarda hükümete yönelik eleştiriler öne çıkarken, erken seçim çağrısı da gündeme getirilmişti.

Sahada ise önceki günlere kıyasla daha sınırlı bir katılım dikkat çekti. Meclis önünde toplanan kalabalığın büyük ölçüde dağıldığı, alanda daha çok sendika temsilcilerinin bulunduğu gözlemlendi.

Sendikalar, hükümetin hayat pahalılığına ilişkin adımlarına karşı eylem ve grev kararını sürdürme yönünde açıklamalar yaparken, gün içerisinde yeniden Meclis önünde toplanma çağrısı yaptı.

Öte yandan süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Hükümet, tartışmalara neden olan yasa gücünde kararnameyi geri çekerek Resmi Gazete’de yayımladı. Bu adım, sendikaların temel taleplerinden biri olarak öne çıkıyordu.

Ancak sendika temsilcileri, yalnızca bu adımın yeterli olmadığını belirterek, hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısının da tamamen geri çekilmesini talep ediyor. Aksi halde eylemlerin devam edeceği vurgulanıyor.

Gözler şimdi hem Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak görüşmelere hem de hükümet ile sendikalar arasında oluşabilecek yeni sürece çevrilmiş durumda.