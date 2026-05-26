Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının bir bayrama daha ulaşmasının huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, bayramların kırgınlıkların geride bırakıldığı, dayanışmanın güçlendiği özel günler olduğunu vurguladı.

Eroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının koloni döneminden bu yana özgürlük ve varoluş mücadelesini sürdürdüğünü, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle devletine kavuştuğunu ifade ederek, Atatürkçü Kıbrıs Türkü için hürriyet ve egemenliğin vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Rum tarafının ve destekçilerinin ambargo ve baskılarına rağmen önemli gelişmeler kaydedildiğini belirten Eroğlu, “Kıbrıs konusunda gerçeklerin artık kabul edilmesi gereken bir döneme girilmiştir” ifadelerini kullandı.

-“Egemen eşitlik tescil edilmeden kalıcı çözüm mümkün değildir”

Eroğlu, Kıbrıs’ta kalıcı ve adil bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tesciliyle mümkün olacağını vurgulayarak, “Bizler devletimize dört elle sarılmalı; Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, KKTC’nin tanınması, tanıtılması ve iki devletli çözüm politikası konusundaki kararlı duruşundan asla geri adım atmaması gerektiğine inanmalıyız.” dedi.

Eroğlu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, ekonomisi güçlü ve kurumları sağlam bir KKTC için hep birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bayramın ülkeye, Anavatan Türkiye’ye ve İslam âlemine sağlık, huzur ve kardeşlik getirmesini dileyen Eroğlu, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı; tüm halkın Kurban Bayramı’nı kutladı.