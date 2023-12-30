Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin en üst gelir vergisi oranını yüzde 37’den yüzde 40’a çıkarmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu açıkladı.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP hükümeti Anayasa tanımaz icraatlarına 29 Aralık Cuma günü bir yenisini daha eklemiştir. 29 Aralık Cuma, 269 Sayılı Resmi Gazete’de yayımladıkları “Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ile Anayasaya aykırı bir şekilde hem özel sektör çalışanlarının hem de kamu çalışanlarının yüzde 37 olan en üst Gelir Vergisi Vergi Oranı yüzde 40’a çıkarılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Akansoy, CTP hükümetleri dönemi vergiyi tabana yaymak ve ücretli çalışanların vergi yükünü azaltıp vergi tahsilatını artırmak adına en üst gelir vergisi vergi oranının 2006 yılında yüzde 45’ten önce yüzde 40’a, 2007 yılında da yüzde 37’ye düşürüldüğünü ifade ederek şöyle devam etti:

Anayasa Madde 75, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin ancak yasa ile konulabileceğini açıkça tanımlamasına ve yine Anayasa Madde 112 Yasa Gücünde Kararnameler ile yeni mali yükümlülükler getirilemeyeceği açıkça belirtilmesine karşın hükümetin Meclisten yasa yapmadan çıkardıkları bir yasa gücünde kararname ile en üst gelir vergisi vergi oranını artırması açıkça Anayasaya aykırıdır.

Anayasaya aykırı olduğu açıkça bilinen bir yasa gücünde kararname yapma cüretini kendinde bulup tüm ücretli çalışanların en üst vergi oranını artıranlara partimiz CTP’nin sessiz kalmayacağını belirtir, bu çerçevede sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte Anayasa tanımazlara ve ücretli çalışanlara yapılan bu saldırılara karşı tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.