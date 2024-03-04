Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü’nün “Özgürlük İrademizde” sloganıyla düzenlediği 8 Mart etkinlikleri Arasta ziyaretiyle başladı.

Partiden verilen bilgiye göre “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kapsamında Arasta’ya “Emekçi Kadınlar Ziyareti” düzenlendi.

CTP Kadın Örgütü Genel Başkanı Doğuş Derya, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri Dr. Sıla Usar İncirli, Dt. Filiz Besim, Girne milletvekili Fikri Toros, Lefkoşa İlçe Başkanı ve milletvekili Devrim Barçın ile kadın örgütü yöneticilerinin katıldığı ziyarette esnafa broşür dağıtıldı, sorunlar dinledi.

-Derya

CTP Kadın Örgüt Başkanı Doğuş Derya, ziyaretle ilgili açıklamasında kadınların mücadele ederek kazandığı hakların bu dönemde erozyona uğradığını savundu.

Kamusal hizmetlere ayrılması gereken kaynakların şirketlere aktarıldığını ileri süren Derya, “Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere dayalı hakların budanması, din istismarına dayalı toplum mühendisliği en çok biz kadınları etkiliyor” dedi.

Derya, kadınların çarpık düzende, farklı alanlarda eşitsizliğe maruz kaldığını ifade ederek, “Susmuyor hayal ettiğimiz eşitlik düzenini kurmak için ezberleri bugünden bozmaya devam ediyoruz” dedi.