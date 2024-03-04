KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, sağlık hizmetleri ve kalitesinin iyileştirilmesi için yasal ve idari önlemlerin alınması ve reform yapılmasını talep etti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Devlet Hastanesinin, tüketicilerin sağlığı için yaşamsal önemi olan bir MR cihazından yoksun olduğunu, var olanın da aylardır arızalı olduğunu” savundu.

“Hükümet ve Meclis’in buna karşı duyarsız kaldığını” öne süren Işık, “MR çekimi için aylar sonrasına randevu verilen hastaların Devlet Hastanesinden geri çevrildiğini gözlemlendiğini” kaydetti.

Işık, yurttaşların yalnız devlet hastanelerinden değil özel kliniklerden ve eczanelerden de hizmet alabileceği, herkesin ulaşabileceği daha geniş, kapsamlı sağlık hizmetlerini sunmak için bu alanda reformlar yapan Türkiye ile sağlıkta iş birliği kapsamında Genel Sağlık Sigortası reformunun yapılması ve çağdaş bin yataklı hastane inşaatının başlatılmasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.