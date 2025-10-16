Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Güzelyurt ilçesinde bölgenin aktif futbol kulüplerinin kadın kollarıyla bir araya gelerek kadınların spor alanındaki görünürlüğünü ve ihtiyaçlarını görüştü.

Binatlı Spor Kulübü, Yalova Spor Kulübü ve Baf Ülkü Yurdu’nun kadın temsilcileriyle gerçekleşen buluşma, sporun toplumsal cinsiyet eşitliği açısından taşıdığı potansiyele dikkat çekti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Güzelyurt Kadın Örgütü Başkanı Nesrin Kısaoğlu ve örgüt temsilcilerinin yanı sıra Nilden Bektaş Erhürman da yer aldı.

Görüşmelerde Güzelyurt bölgesinde yaşayan kadınların spor başta olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki beklenti ve ihtiyaçları ele alındı.

Doğuş Derya, sporun kadınlar için yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda özgüven, dayanışma ve liderlik alanı olduğunu vurgulayarak, kadınların spor kulüplerinde daha etkin roller üstlenmesinin önemine dikkat çekti. Derya, kadın örgütü olarak bu alandaki talepleri sosyal politika önerilerine dahil ettiklerini belirtti.

Nilden Bektaş Erhürman ise kadınların spor yoluyla toplumsal hayata daha güçlü katılım sağlayabileceğini ifade ederek, Tufan Erhürma'nın Cumhurbaşkanlığında kadınların spor alanındaki temsiliyetini artıracak projelere destek verileceğini aktardı.