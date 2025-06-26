Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin(CTP) dün akşam yapılan Lefke İlçesi Olağanüstü Kongresi'nde Lefke İlçe Başkanlığına Tuncay Sarıyer seçildi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, kongre, Lefke İlçe Başkanı Vehit Nekipzade’nin vefatı nedeniyle boşalan ilçe başkanı seçiminin gerçekleştirilmesi amacıyla toplandı.

Kongreye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erkut Şahali, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve bazı milletvekilleri katıldı.

Kongrede, Genel Başkan Tufan Erhürman’ın yanı sıra, başkanlığa aday olan Burhan Eraslan ile seçilen Tuncay Sarıyer de konuşma yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kısa süre önce yaşamını yitiren Vehit Nekipzade’yi anarak, “Vehit abinin yeri doldurulamaz. Büyük bir kayıp. Saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz” dedi.

Ülkenin "kritik bir seçim sürecine" girdiğini söyleyen Erhürman, "hiçbir dönemde Cumhurbaşkanlığı makamının uluslararası toplumla ilişkilerinin bu kadar düşük seviyeye inmediğini" iddia etti.

“Bizi dünyadan koparan, ilişkilerimizi sıkıntıya sokan bir dönem yaşandı” diyen Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini masaya koymak için aday olduğunu" söyledi.