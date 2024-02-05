Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi’nin, “sokaktayız” sloganıyla sürdürdüğü ziyaretler, Akova ve Geçitkale bölgesinin ardından, bu hafta Alaniçi, Yıldırım ve Mormenekşe bölgesinde devam etti.

CTP açıklamasına göre, ziyaretlerde, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ve Ürün Solyalı ile birlikte CTP Mağusa İlçesi Başkanı Oktay Kayalp yer aldı. Yurttaşların sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı.

Açıklamaya göre, yurttaşlar, bu hükümetin; adını tarihe “yolsuzluklarıyla yazdırdığını” ifade ettiler. CTP açıklamasına göre, “hükümetin; halkın sorunlarıyla ilgilenmek gibi gailesi olmadığına işaret eden yurttaşlar, özellikle ekonomik sorunlardan, sosyal sigortalı vatandaşların ilaca erişim sorunlarından” bahsetti.

CTP açıklamasında şöyle denildi:

“Tarımsal üretimin yoğun olduğu söz konusu bölgeler, şiddetli yağışlardan da en fazla zarar gören yerler oldu. Yurttaşlar, Tarım Sigorta Fonu’na dahil edilmemeleri nedeniyle zarar ziyanlarının karşılanmayacağından da yakındılar.”