Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi rutin olarak düzenlediği köy gezilerine bu hafta Dörtyol ve Korkuteli köyleriyle devam etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre ziyaretlerde, CTP Mağusa Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ile CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Mine Karaca, CTP Mağusa İlçe Sekreteri Hüseyin Aranır ve İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Erhun Şahali yer aldı.

Açıklamada, CTP heyetinin, özellikle “ekonomik sorunların çözümü, kırsal kesim arsalarının dağıtımında adaletsizliklerin önüne geçilmesi ve yolsuzlukların önlenmesi” ile ilgili çözüm önerilerini anlattığı ve yurttaşlardan gelen soruları yanıtladığı kaydedildi.