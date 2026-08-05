Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile İnşaat Mühendisleri Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği tarafından verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile İMO arasında imzalanan protokolle Haspolat bölgesinde bulunan “İMO Anı Ormanı”nın rekreasyonel amaçla geliştirilmesi ve gelecek nesillere kazandırılması amaçlanıyor.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile İMO Genel Sekreteri Hüsnü Coşan tarafından imzalanan protokol törenine, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası yönetim kurulu üyeleri ve oda yetkilileri hazır bulundu.



Protokol kapsamında, yaklaşık 100 dönümlük İMO Anı Ormanı’nın doğal yapısı korunarak halkın kullanımına açık bir rekreasyon alanı olarak düzenleneceği belirtilen açıklamada, yürüyüş yolları, otoparklar, dinlenme alanları ve amfi tiyatro gibi sosyal kullanım alanları yer alacak.





Protokole göre Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü, alanın korunması, ihtiyaç duyulacak ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi ve peyzaj düzenlemelerinin denetlenmesini sürdürecek.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ise rekreasyon projesinin hazırlanması, finansmanının sağlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınarak uygulanmasını üstlenecek.