Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümeti sert sözlerle eleştirirken, CTP'nin iktidara gelmesi halinde uygulayacağı temel yaklaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paylaşımında, ülkenin mevcut sorunlarından hükümeti sorumlu tutan Şahali, kamusal kaynakların yanlış kullanıldığını, kamu borçlarının arttığını ve halkın yaşadığı sorunların her geçen gün derinleştiğini savundu.

Muhalefete yönelik "CTP hükümete gelince ne yapacak?" sorularına da tepki gösteren Şahali, esas sorumluların iktidar partileri olduğunu belirterek, bu tartışmaların hükümetin icraatlarını gölgede bıraktığını öne sürdü. CTP'nin iktidara gelmesi halinde mevcut uygulamaları sürdürmeyeceğini vurgulayan Şahali, "CTP bugün yapılmakta olanların hiçbirini yapmayacak." ifadelerini kullandı.

Şahali, CTP'nin kesinleşmiş vergi borçlarında indirime gitmeyeceğini, kamu kaynaklarında tasarrufu esas alarak gereksiz harcamaları sonlandıracağını ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmemeyi alışkanlık haline getirenlere af uygulanmayacağını kaydetti. Kamuda liyakat ilkesini yeniden hâkim kılacaklarını ifade eden Şahali, "gayriadil istihdam" olarak nitelendirdiği uygulamalara son vereceklerini söyledi. Yargı bağımsızlığına da vurgu yapan Şahali, kesinleşmiş hapis cezalarının affedilmeyeceğini belirterek, yargının bağımsızlığının ve mahkeme kararlarının korunacağını ifade etti.

Şahali ilgili paylaşımında CTP'nin yapacaklarını şu şekilde sıraladı: