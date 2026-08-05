Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ile Albel Yatırım Ltd. tarafından hayata geçirilen Tekin Adalı Spor Kompleksi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Lapta’da gerçekleştirilen açılış programına çok sayıda davetli katılırken, tesis kokteyl eşliğinde düzenlenen organizasyonla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Modern yapısıyla dikkat çeken spor kompleksi, farklı yaş gruplarına ve spor branşlarına hitap eden kapsamlı olanaklarıyla bölgenin önemli spor yatırımlarından biri olarak hizmet vermeye başladı. Tesiste dalış, voleybol, kite surf, tam donanımlı spor salonu, yüzme havuzu ve kafeterya gibi birçok farklı imkân bir araya getirildi.

Sporun yanı sıra sosyal yaşamı da destekleyecek şekilde planlanan kompleksin, hem profesyonel sporculara hem de sporu günlük yaşamının bir parçası haline getirmek isteyen vatandaşlara hizmet vermesi amaçlandı.

Tesisin aynı zamanda spor turizmine katkı sağlaması, gençlerin ve çocukların farklı spor branşlarıyla tanışmasına olanak sunması bekleniyor.

Bölgeye kazandırılan önemli yatırımlardan biri olarak değerlendirilen Tekin Adalı Spor Kompleksi’nin, Lapta ve çevresinde spor faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir merkez olması hedefleniyor.