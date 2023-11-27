Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin 30 Kasım’da düzenleyeceği yürüyüşe destek belirtti.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve Şampiyon Meleklerimizi kaybettiğimiz depremde, tüm suçluların gereken cezayı alması için Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin düzenleyeceği yürüyüşü selamlıyoruz” denildi.

Deprem suçlularının “olası kast” suçlamasıyla yargılanması talebinde bulunmak adına düzenlenecek yürüyüşe CTP’nin tüm örgütleri, milletvekilleri ve gücüyle desteklediğini ifade eden Akansoy şöyle devam etti:

“30 Kasım Perşembe günü Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Gazimağusa Kabristanlığı’na meşalelerle biz de yürüyeceğiz. ‘Adalete Işık Tut’ isimli yürüyüşte CTP olarak hazır bulunacak ve deprem suçlularının ‘olası kast’ suçlamasıyla yargılanmasının takipçisi olacağız.

CTP olarak biz de yakında başlayacak olan duruşmalarda sanıkların olası kast ile yargılanmasını ve hüküm giymesini talep ediyoruz.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin mücadelesi, bizim de mücadelemizdir. Şampiyon Meleklerimizi asla unutmayacak ve onlar için verilen bu onurlu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz”