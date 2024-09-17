KSTU soruşturması... İddia makamı mahkemeye iki tanık dinletti, duruşma 19 Eylül’de devam edecek KSTU soruşturması... İddia makamı mahkemeye iki tanık dinletti, duruşma 19 Eylül’de devam edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 16 Mart 2025'te 29’uncu Olağan Genel Kurulu'nu yapacak. 

Partiden yapılan açıklamaya göre CTP Parti Meclisi (PM), 9 Eylül'deki toplantısında, tüzüğün verdiği yetkiye dayanarak Kurultay tarihini normal süresinden altı ay öne çekme kararı aldı ve Olağan Genel Kurul'un 16 Mart 2025'te yapılmasını kararlaştırdı. 

Açıklamada, Kurultay öncesinde, örgüt ve ilçe kongrelerinin de yapılacağı, ilçe kongre tarihleri belli oldukça kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi.

Editör: Kıbrıs Genç Tv