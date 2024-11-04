CTP’li 7 belediye başkanı ortak açıklama yaparak, bünyelerinde gerçekleştirilecek herhangi bir etkinlikte Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e davet yapılmayacağı yönünde aldıkları kararı duyurdu.

CTP’den yapılan açıklamada, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, mecliste yaşanan son gelişmeler ışığında, demokratik süreçlerin ve hukukun üstünlüğünün her zaman savunucusu olduklarını bir kez daha vurgulamak istedikleri kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Meclisi’nde 15 tur sonucunda dahi tamamlanamayan Meclis Başkanlığı seçiminin ardından, çift mühürlü üç geçersiz oya rağmen yapılan tek taraflı ilanların yok hükmünde olduğunu belirtiyoruz. Bu nedenle, belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilecek herhangi bir etkinliğe, mevcut durumda kendini Meclis Başkanı olarak ilan eden Ziya Öztürkler’e davet yapılmayacaktır." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Demokratik ve hukuka uygun bir seçim neticesinde göreve gelecek olan Meclis Başkanı’na gereken saygıyı göstermek ve iş birliği yapmak birincil ödevimiz olacaktır. Bu süreçte, demokrasinin teminatı olan hukukun üstünlüğüne ve adil seçim ilkesine her zaman bağlı kalacağımızı taahhüt ederiz. Bu kararımız, demokrasimizin ve meclisimizin itibarını koruma çabamızın bir parçasıdır"

Açıklamaya, Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif. imza koydu.