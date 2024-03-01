Cuma namazını Mecek Camisi'nde kılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da eşlik etti.

Antalya Diplomasi Forumu için kentte bulunan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına ara vererek, konakladığı otelden Belek Turizm Merkezi'ndeki Mecek Camisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada cuma namazını kıldı. Erdoğan, cami çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de eşlik etti.