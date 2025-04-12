Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüşmesinde, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti.

Erdoğan, Bosna Hersek'te geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye'nin mevcut krizin en az zararla atlatılmasını, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının hâkim olmasını beklediğini, Bosna Hersek'e desteklerinin süreceğini belirtti.