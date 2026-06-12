Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşme saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı'nda yer alacak.

Rum basınına göre, Holguin bugün saat 17.00’de de Rum liderle görüşecek.

Liderlerle pazartesi günü görüşen Holguin, Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile verimli görüşmeler yaptığını ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 5+1 toplantısına yönelik hazırlık yaptıklarını ifade etmişti.