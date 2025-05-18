Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ortahisar ilçesi Bostancı Mahallesi'ndeki Girne Koleji Trabzon Kampüsü'nün açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar açış töreninde yaptığı konuşmada Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın, "Girne'den yol bağladık Anadolu'ya" sözünü hatırlatarak, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 51 yıl sonra Trabzon'da Girne Koleji'nin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kolejde öğrencilerin milli değerler, vatan, bayrak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevgisiyle eğitim alacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunun da kendilerine güç vereceğini vurguladı.

Kolejde çok değerli evlatların yetişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, okulun açılmasında emeği geçenleri kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile Kıbrıs arasındaki mesafenin hava yoluyla 1,5 saat olduğunu anımsatarak, iki ülke arasında münasebetlerin daha da güçlenmesini temenni etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Trabzon'dan, Çaykara'dan ve çeşitli farklı yakın bölgelerden Kıbrıs'a yerleşerek orada bakanlık, milletvekilliği yapan, iş insanları yetiştiren Trabzonluların arasında bulunmaktan memnun olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, gönül bağlarının tarihten gelen bir zenginliktir olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, aileleri geçmiş yıllarda Kıbrıs'a yerleşen tanıdığı bazı kişilerle ilgili de bilgi vererek, Anadolu ile Kıbrıs arasındaki bağlara çok önem verdiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Tatar ve protokol üyeleri kurdele keserek kolejin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, açılış sonrası sınıfta bir araya geldiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.