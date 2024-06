Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayramların, dargınlıkların unutulduğu, kaynaşma ve birlik olma duygularının perçinlendiği müstesna bir yere sahip olduğunu söyleyerek, Kurban Bayramı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın başlayıp dört gün sürecek Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Milletim, Aziz Kardeşlerim,

Kurban Bayramı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşmanın önemini hatırlattığımız özel bir gündür.

Bu anlamlı ve kutsal günümüzde, birlikte sevinip birlikte üzüldüğümüz milletimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Birkaç yıldır Dünyanın, sağlıktan güvenliğe kadar her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu, savaşların on binlerce can aldığı bir dönemden geçiyoruz.

Böyle kritik dönemler, millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin önemini daha da artırmaktadır.

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuşuyor.

Biz ise, yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen, hedeflerimize odaklanarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin de büyük desteği ile yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz.

Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında, hayat pahalılığının da insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Hükümetimizin almış olduğu tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bu zorlukların üstesinden geleceğiz.

Elim olayların yaşanmaması için, bütün vatandaşlarımızdan azami dikkat rica ediyorum. Hızdan uzak durun. Uykusuz ve yorgun yola çıkmayın. Alkollü araç kullanmayın.

Bayramlar, kırılan gönüllerin onarıldığı, dargınlıkların unutulduğu, kaynaşma ve birlik olma duygularının perçinlendiği, geçmişte olduğu gibi bugün de bizler için müstesna bir yere sahiptir.

Bu bayramda da aile ve akrabalarımız başta olmak üzere dostlarımızı, komşularımızı unutmamalıyız.

Çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz ve yetimlere daha özenle kucak açmalıyız. Onların yanında olduğumuzu, sevinç ve kederlerini, sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu göstermeliyiz.

Bu vesileyle, sevdiklerimizle bir araya gelip kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğimiz bu mübarek bayramı en içten duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Gönül dolusu sevgi ve saygılarımla,"