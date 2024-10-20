Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler, 14-16 Ekim tarihlerinde Erzincan’da düzenlenen “Türkiye Yüzyılında 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu”na katılarak “Kıbrıs Türk Diasporası” başlıklı bir sunum yaptı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın iş birliğinde EBYÜ’de yapılan ve iki gün süren “Türkiye Yüzyılında 1. Uluslararası Türk Diasporası Sempozyumu’nda göç, göçmenlik, medya, diplomasi, sivil toplum kuruluşları, lobicilik, yumuşak güç, İslamofobi, tarih, kültür, sanat, eğitim, diaspora, ticaret, uluslararası ilişkiler, ekonomi, ilahiyat ve hukuk gibi çeşitli konuların masaya yatırıldığı belirtildi.

Sempozyumun, başta Batı ülkeleri olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporası temsilcilerini ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirdiği kaydedildi.

Sempozyum sonunda, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent tarafından "İslamofobi-Türkofobi Mücadele Bildirgesi" imzalandı.

Sempozyum ilk gününde, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın’ın oturum başkanlığını yaptığı “Diaspora Konuşmaları 1. Paneli”nde, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler sunumlarını yaptı.

Güler, “Kıbrıs Türk Diasporası” başlıklı sunumunda, “Türkiye, İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde bulunan Kıbrıs Türk diasporalarının temellerinin tarihsel süreç içerisinde daha fazla refaha ulaşabilme gerekçesiyle meydana gelmediğini” ifade ederek, “Ada’da 1878 ile 1960 yılları arasında Kıbrıs Türklerine karşı İngiltere’nin sömürgeci/kolonyalist uygulamaları ile Rumların da 1878 ile 1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine karşı baskı, şiddet ve silahlı terör saldırıları neticesinde Kıbrıs Türk diasporalarının meydana gelmeye başladığını” anlattı ve sonrasındaki süreci günümüze kadar değerlendirdi.

Güler, sunumunun sonunda, “hem dünyanın birçok yerinde bulunan Kıbrıs Türk diasporaları ile hem de diğer Türk Cumhuriyetleri ve Özerk Cumhuriyetlerin meydana getirdikleri Türk Diasporaları ile daha kurumsal güçlü bağların kurularak geliştirilmesine yönelik olarak KKTC’de Kıbrıs Türk Diasporası organizasyonunun daha geniş kapsamlı bir biçimde ivedilikle kurgulanması ve bu doğrultuda çeşitli stratejiler geliştirilmesi önemlidir” ifadelerini kullandı.