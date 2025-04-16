Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada ekonomik hareketliliğin sağlanmasında temasların büyük önem taşıdığını vurguladı. Son yıllarda karşılıklı ilişkilerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, bu sürecin iş birliğine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Ticarette güven ve iletişimin önemine dikkat çeken Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Ankara Ticaret Odası arasındaki temasların güven temelli bir şekilde artarak sürmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“KKTC’ye ve içinde bulunduğumuz mücadeleye verdiğiniz değer için teşekkür ederiz.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, turizm merkezi Antalya’da açılışı yapılan yeni havalimanına da atıfta bulundu.

Antalya’nın KKTC ile arasında bir köprü görevi gördüğünü belirten Tatar, Akdeniz’de tarihi öneme sahip olan KKTC’nin turizm, yükseköğrenim ve tarım gibi alanlarda gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

Mayıs ayında ilk kez düzenlenecek ve farklı ülkelerden katılımın olacağı TEKNOFEST’e de değinen Tatar, bu teknoloji fuarıyla KKTC’nin, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak, milli güvenlik çatısı altındaki öneminin vurgulanacağını ifade etti.

-Baran

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da Cumhurbaşkanı Tatar’a kendilerini kabul etmesi dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.