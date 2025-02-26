Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar ve heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşmede, Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Yusuf Tekinay ile heyeti de yer aldı.

Kacar, kabulde yaptığı konuşmada, her zaman KKTC ile birlikte olduklarını belirtti ve Tatar’a dernek hakkında bilgi verdi; derneğe desteğine ve kendilerini kabule teşekkür etti.

-Tatar: "Bazı sıkıntılar olsa da birlikte başarı öyküsü yazdık"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Türkiye ile her zaman her alanda ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini ve bazı sıkıntılar olsa da birlikte başarı öyküsü yazdıklarını söyledi.

Tatar, artan rakamlara, ülkeye verilen öneme ve KKTC’nin bu coğrafyadaki değerinin artmasına bakıldığında, KKTC’nin çok büyük bir statü kazandığını anlattı.

Rumların KKTC’yi haksız ambargo ve izolasyonlarla engellemeye çalıştığını ancak Türkiye üzerinden turizm, eğitim, ticaret alanında 100’den fazla ülke ile temasları olduğunu ifade eden Tatar, adadaki milli mücadele döneminde çok sayıda vatandaşın Türkiye, İngiltere ve Avusturalya’ya göç ettiğini, nüfusun çoğunun dışarıda olduğunu ama bağları güçlü bir şekilde KKTC ile sürdüğünü, yatırım yaptığını ve aile bağlarını da sürdürdüğünü kaydetti.

Tatar, ekonomik yapıyı güçlendirmek ve kendi değerleri ile varlığını sürdürmek için çalışan KKTC’nin, Türk milleti için de çok önemli bir coğrafyada olduğunu belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı'nda yer almalarının önemine işaret eden Tatar, KKTC’nin mavi vatandaki önemli yerinin Türk dünyasına da hizmet ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanlarının oluştuğu dinamik yapının devamını ve yakalanan fırsatları geliştirmeyi de temenni etti.

Konuşmaların ardından heyet Tatar’a hediye takdiminde bulundu.