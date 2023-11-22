Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti temaslarına başladı. Tatar, Bilecik’te Kıbrıs gazileri ile buluştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak, mücahit ile birlikte, Kıbrıs Türk halkının devletine ve bağımsızlığına kavuşmasında canı pahasına cephede yer alan gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gazilik nişanıyla şereflendirilen kahraman gazilere, milli mücadele madalyalarını da takdim etti.

Gazilerle birlikte Bilecik ziyareti anısına fidan da diken Cumhurbaşkanı Tatar, gazilere KKTC’den sevgi ve hürmet getirdiğini söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir yer alan Bilecik’te gazilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Tatar, ebediyete intikal eden gazilerin eşleri ve aileleri ile de sohbet etti.

Osmanlının torunları Kıbrıs Türk halkı olarak Türk milletinin ayrılmaz parçası olduklarını ifade eden Tatar, Bilecik’e davet ve gösterilen ilgi alakaya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Bilecik’te, üniversitede Kıbrıs meselesinde gelinen son aşama ile ilgili konferans vereceğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında daha büyük projelere başarılara imza atıp, halkın ve devletin geleceğe daha güçlü şekilde ilerlemesini sağlayacaklarını belirtti.

Gazze’de yaşananları yakından takip ettiklerini de ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta aynılarını yaşadıklarını ve şu anda sessiz kalan aynı çevrelerin yine seyirci kaldığını anlattı.

Kıbrıs’ta Türk askerinin ve Türkiye’nin garantörlüğünün barış huzur ve güven için önemli olduğunu vurgulayan Tatar, Gazze’de yaşananların bunu çok net kendilerine gösterdiğini söyledi.

Tatar, Barış Harekatında büyük kahramanlık gösteren ve destan yazan Gazilere şükranlarını sundu, sağlık diledi, yaşamını yitirenleri andı, ailelerine minnet duygularını iletti.