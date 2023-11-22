Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Gazimağusa Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nde basın açıklaması yaparak, okulların ve eğitimin sorunlarına dikkat çekti, Milli Eğitim Bakanı’nı eleştirdi.

Basın açıklaması sırasında “Öğretmenlere Saldırı ve İtibarsızlaştırma Politikaları Kabul Edilemez” yazılı pankart da açıldı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Metin Derinel Lisesi’nin Namık Kemal Lisesi’nin taşındığı okul olduğuna dikkat çekerek, Namık Kemal Lisesi’nin kısa sürede  eğitime tekrar kazandırılacağı vaatleri verildiği halde bunun  hala gerçekleşmediğini söyledi.

 Metin Derinel Lisesi’ndeki konteynerlerin  adeta savaş dönemini ve toplama kampını andırdığını savunan Gökçebel, Metin Derinel Lisesinin kapasitesinin  1200 öğrenci için yeterli olmadığını söyledi.

Okuldaki çevre düzenlemesinin de yetersiz olduğunu iddia eden  Gökçebel, “Temel sorunlarını ortaya koyup çözüm üretemeyen bir Milli Eğitim Bakanlığı  ile karşı karşıya olduklarını" iddia etti.

Gökçebel, deprem riski nedeniyle eğitime ara verilen okullarla ilgili  deprem performans testlerinin aradan  10 ay geçmesine rağmen kamuoyuna  açıklanmadığını ifade ederek,  “Bizi neyin beklediği, ne kadar kötü durumda olduğumuz topluma söylenmiyor.  Mühendislik yapıldı, başlanacak denilen okullarda tek çivi çakılmadı” dedi.

Gazimağusa’daki bazı  okulların isimlerini sayarak, bu okullar için “patır patır” dökülüyor” ifadesi kullanan Gökçebel, “Bunu öğretmenin yaptığını ima edecek kadar  kendini kaybetmiş bir eğitim bakanımızla karşı karşıyayız” dedi.

Gökçebel, eğitimin bütün sorunlarını okul  idareleri, öğretmenler, okul aile birlikleri ve velilerin çözmeye çalıştığını, Milli Eğitim Bakanı’nın ortada olmadığını iddia etti.

Gökçebel, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenin haklarını budamaya çalıştığını,  öğretmenin yanında olmadığını, destek  olması gerekirken sürekli suçlayarak itibarsızlaştırmaya  çalıştığını öne sürdü.

Gökçebel, eğitimin temelinin öğretmen olduğunu,  öğretmen olmadan nitelikli eğitimden bahsedilemeyeceğini  belirtti.

 Gazimağua bölgesinde  öğretmenlerin 40’ar kişilik sınıflarda  ders yapmaya çalıştığını vurgulayarak bunun yol açtığı sıkıntılara dikkat çeken Gökçebel, Canbulat Özgürlük  Ortaokulu’nda 30’un üzerindeki  özel eğitim öğrencisinin  alabilecekleri rehberlik hizmetleri ve desteği ile özel odalarının olmadığını söyledi.

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 Gökçebel, “Öğretmeni sürekli suçlayan, aşağılamaya çalışan, izinlerini tartışma  konusu yapan, okul müdürünün verdiği izni tanımayan,  daire  müdürünün yetkisini alan  ve ‘yetkili benim, yasa benim’ diyen bakan bu eğitimi yönetemez” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının yüzün üzerindeki konteynere verdiği  parayla 5 okul yaptırabileceğini söyleyen Gökçebel,  Gazimağusada fen lisesi ve Anadolu lisesi  yokken, ilahiyat koleji açılacağının söylendiğini kaydetti.

Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin 1200 öğrenciyle bugün yönetilemeyecek kadar kalabalık olduğunu ve acil bir ortaokula ve liseye ihtiyaç duyulduğunu  ifade eden  Gökçebel, en azından Namık Kemal Lisesinin bir an önce topluma kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Gökçebel, depremle ilgili geçirilen yasayla 400 milyon TL’nin üzerinde kaynak yaratıldığını,  tek kuruşun  deprem riski yaşayan okullara harcanmadığını iddia etti.

Gökçebel, Milli Eğitim Bakanı’nın öğretmene özür borçlu olduğunu, bu özrü beklediklerini kaydetti.