Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde yapılacak 5+1 gayriresmi Kıbrıs zirvesine katılmak amacıyla Cenevre’ye geldi.

Cenevre'ye Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile aynı uçakta gelen Cumhurbaşkanı Tatar, zirvede, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve tarafları iş birliklerine cesaretlendirmek amacıyla yer alacaklarını belirtti.

“Geriye değil ileriye bakacağız” diyen Tatar, gelişinde yaptığı açıklamada, “Süreç başlıyor, halkımızın hak ve hukukunu korumaya geldik, inşallah iyi olacak. Kıbrıs’taki gerçekleri gözardı etmeden tarafları iş birliklerine cesaretlendirecek adımları atmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Genişletilmiş gayriresmi toplantı, bugün Cenevre saatiyle 19.00'da (Kıbrıs saatiyle 20.00) Intercontinental Hotel’de BM Genel Sekreteri’nin heyet başkanları için vereceği akşam yemeğiyle başlayacak.

Akşam yemeğinde heyet başkanlarına birer kişi eşlik edecek. Yemek öncesinde BM Genel Sekreteri her heyet başkanı ile fotoğraf çekimi yapacak.

Program, yarın sabah Cenevre saatiyle 09.00’da (Kıbrıs saatiyle 10.00) Intercontinental Hotel’de BM Genel Sekreteri ile her bir heyet arasında yapılacak ikili toplantılarla devam edecek.

Genel Sekreter ile yapılacak ikili toplantılarda heyet başkanlarına beş kişi eşlik edecek. Bu toplantıların programlanması için BM doğrudan delegasyonlarla iletişime geçecek.

Ardından Cenevre saatiyle 11.30’da (Kıbrıs saatiyle 12.30) BM’nin Cenevre'deki Merkezi olan Milletler Sarayı'nda (Palais des Nations) tüm tarafların katılımıyla geniş formattaki 5+1 gayriresmi toplantı başlayacak. Toplantıda, heyet başkanlarına beş kişi eşlik edecek.

5+1 formattaki gayriresmi toplantı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin açılış konuşması ile başlayacak ve ardından heyet başkanları söz alacak. Toplantı başlamadan önce “aile fotoğrafı” de çekilecek.

Geniş formattaki gayriresmi toplantının, Cenevre saatiyle 14.30’da (Kıbrıs saatiyle 15.30) tamamlanması planlanıyor.