Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Federasyonu ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi.

Ersin Tatar Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Tatar görüşmelerdeki konuşmasında “Kıbrıs Türk halkının üretim gücü esnafın elindedir. Bizim görevimiz, o gücü koruyup büyütmektir” dedi.

Esnafın ülke ekonomisindeki önemine de işaret eden Tatar, “Esnaf ve zanaatkârlarımız, Kıbrıs Türk halkının emeğini, üretimini ve direncini temsil ediyor. Her sabah dükkanını açan, alın teri döken her vatandaşımız, bu devletin en güçlü direğidir. Bizim siyaset anlayışımız; halktan kopuk değil, halkla omuz omuza bir anlayıştır.” şeklinde devam etti.

Yalnızca seçim öncesi değil, her dönem halkla temas içinde olduğunu kaydeden Tatar, “Biz seçim için değil, hizmet için yola çıktık. Halkımızla, esnafımızla, üreticimizle her zaman bir aradayız. Görev sürem boyunca sürekli sahadaydım. Çünkü devletin gücü, halkın desteğiyle büyür. Seçimler gelir geçer ama halka hizmet kalıcıdır” dedi.

İki devletli vizyona da değinen Tatar, “Bu topraklarda var olmanın yolu, üretmekten ve devletimize sahip çıkmaktan geçer. Atatürk’ün izinde yürüyen bir halkız. Bizim yolumuz, iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde güçlü, onurlu bir Kıbrıs Türk varlığıdır” ifadesini kullandı.