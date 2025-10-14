Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs konusu gibi önemli bir konudaki kararın Cumhuriyet Meclisi’ne seçime beş gün kala getirilmesini ve muhalefetle hiçbir istişare kurulmamasını eleştirdi.

“Bana göre bu meclis kararı değil hükümet kararıdır” diyen Erhürman, Meclis'in seçim maksadıyla kullanılabilecek bir enstrüman olmadığını vurgulayarak, toplantının üzücü bir toplantı olduğunu söyledi.

Tufan Erhürman, "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi"ni görüşmek üzere yapılan Olağanüstü Meclis Genel Kurulu birleşiminde konuştu.

Erhürman’ın konuşmasının sırasında Meclis’ten verilen canlı yayında zaman zaman kesinti yaşandı. Genel kurul, Erhürman’ın konuşmasının ardından teknik arıza nedeniyle çalışmalarına bir süre ara verildi.

Genel kurul saat 16.30'da yeniden toplandı ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu söz aldı.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Erhürman, konuşmasında, söz konusu kararın Cumhuriyet Meclisi’ne seçime beş gün kala getirildiğini ve muhalefetle de hiçbir istişare kurulmadığını belirterek, kendisinden önce söz alanların “Gönül ister ki bu karar önerisi oy birliğiyle kabul edilsin” açıklamalarını eleştirdi.

“Bana göre bu meclis kararı değil hükümet kararıdır.” diyen Erhürman, genel kurula sunulan karar önerisinin ilk maddesinden de, öneri sahibinin Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olduğunun anlaşıldığını kaydetti.



Bu durumun ciddiyetle de bağdaşmadığını belirten Erhürman, Kıbrıs konusunun ve Meclis'in seçim maksadıyla kullanılabilecek bir enstrüman olmadığını söyledi.



“Tatar’la seçim sürecinde bir araya gelemediği ve bu konuları görüşemediği” eleştirisinde bulunan Erhürman, arzusunun 20 Ekim’den sonra Meclis’in bu devletin ve halkın gurur duyacağı bir kurum olması olduğunu belirtti.

- “20 Ekim sonrası önümde olan kağıt 3D formülü”



Birleşmiş Milletler’e Kıbrıs Türk tarafı olarak iletilen son kağıdın Tatar’ın müzakere masasına oturulması için talepleri olan “3D: direkt temas, direkt ticaret, direk uçuş” olduğunu kaydeden Erhürman, “Bunlar sağlanırsa, müzakere masasında ne görüşeceksiniz?” diye sordu.

İki devletli çözüm müzakeresi masasında da yine bu taleplerde bulunulup bulunulmayacağını soran Erhürman, 3D formülünün kabulü halinde, Kıbrıs Türk tarafının “müzakere masasının zemini neyse onu görüşeceğini” ifade etti. Erhürman, devlette devamlılığın esas olduğunu ifade ederek, 20 Ekim’de önünde olacak kağıdın da "3D formülü" olacağını kaydetti.

Kendisinin Türkiye ile “kavga edeceği” yönündeki eleştirilere de tepki gösteren Erhürman, önceki Cumhurbaşkanlarının da, farklı görüşlerde olsalar da, Türkiye ile istişare içinde olduğuna dikkat çekti. Erhürman, kendisin de istişare içinde çalışacağı konusunda kimsenin kuşkusu olmadığını söyledi.

Erhürman, şu an Kıbrıs adasında hali hazırda iki devlet olduğunu kaydederek, tanınmanın bir devlet olmanın unsuru olmadığını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması yönündeki çağrılarında şaşırılacak bir şey olmadığına işaret eden Erhürman, bu çağrıların yeni olmadığını belirtti.

- “20 Ekim’den sonra bugün yaşanılana benzer bir şey yaşanmayacak”

Tufan Erhürman, konuşmasının devamında, “20 Ekim’den sonra bugün yaşanılana benzer bir şey yaşanmayacak.” diyerek, Cumhurbaşkanı olması halinde siyasi partilerin yer alacağı bir konsey kuracağını kaydetti.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptığı bazı açıklamalarda, bazı taleplerin yerine getirilmesi halinde, toprak oranında yüzde 36’dan, yüzde 30’a düşülebileceği yönünde ifadeler yer aldığına işaret etti. ki bir açıklaması olduğunu anımsattı. Tufan Erhürman, toprak konusunun, olası müzakerelerde ele alınacak son başlık olduğunun, müzakere tecrübesi olan kişilerce bilinmesi gerektiğini belirtti.

Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs’ın İsrail’le yaptığı bazı anlaşmalarla, adanın güvenliği konusunda kararlar aldığına işaret ederek, “Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in adanın güvenliği konusunda tek başına karar almasını nasıl kabul ediyor? Bunu halka açıklayacak. Güvenlik ortak karar alınacak bir konudur” dedi. Erhürman, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı Muavini olan Dr. Fazıl Küçük’ün güvenlik konularında veto hakkı olduğunu hatırlattı.

- “Bizim için önemli olan Rum liderin istekleri değil, Kıbrıs Türk halkının çıkarları”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de yaptığı son konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin adanın tamamının garantörü olduğunu da ifade ettiğini söyleyen Erhürman, 2010 tarihli oy birliğiyle alınan Meclis kararına dikkat çekerek, bu kararda Türkiye’nin Kıbrıs’taki etkin ve fiili garantisinin çözüm anlaşmasının temel unsuru olduğunun yer aldığını anımsattı.

Kıbrıs’ta iki halkın ortak yetki alanı olarak ifade ettiği altı alan hakkında konuşan Erhürman, deniz yetki alanları, enerji gibi konularda tek taraflı eylemlerin ve Avrupa Birliği vatandaşlığı hakkının yedirilmesine asla izin vermeyeceğini kaydetti. Erhürman, “Altı ortak yetki alanını Hristodulidis’e bırakmam. Ersin Bey bırakıyorsa, söyleyecek.” dedi.

Kıbrıslı Rum Lider Hristodulidis’in “Sıfır asker, sıfır garanti” ifadesine değinen Erhürman, önemli olanın Rum liderin isteklerinin değil, Kıbrıs Türk halkının çıkarları olduğunu dile getirdi.

- “İnsanları bölmek üzerine politikadan vazgeçin”

Seçim sürecinde üç günde bir pankart değiştirildiğini, şimdi de “federasyon demek, azınlık demek” denildiğini söyleyen Erhürman, “Dört cumhurbaşkanı bunu mu görüştü? Söylediğinizin ne anlama geldiğini farkında mısınız?” dedi.

Erhürman, “Bu memlekette insanları bölmek üzerinden politika, Türkiye kökenli insanların üzerinden manipülasyon yapmaktan vazgeçin.” dedi.

Gezip gezip insanlara “Sizi gemilere doldurup gönderecekler" diyerek korku salmaya çalışıldığını, bunun kendisini en çok üzen konulardan biri olduğunu belirten Tufan Erhürman, kendi ailesinde, yakın arkadaşları arasında, partisinde de Türkiye kökenli insanlar olduğunu söyledi.

- “Bu kadar ciddiyetsiz bir karara ‘evet’ demeyeceğiz”

Erhürman, “Biz bu ülkede kardeşlik rejimi için çalışmaya devam edeceğiz. Kimse de siyasi rant uğruna kardeşliğimizi bozamayacak.” dedi.

Bugün Meclis’te üzücü bir toplantı gerçekleştirdiklerini, seçime 5 gün kala Kıbrıs sorunun ve Meclisin enstrüman yapılmaya çalışıldığını belirten Erhürman, bu kadar ciddiyetsiz bir karara “evet” demeyeceklerini söyledi.

Erhürman, konuşmasının ardından soruları yanıtladı. Teknik arızadan dolayı bir süre ara verilen genel kurul saat 16.30'da yeniden toplandı. Erhürman'ın ardından Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu söz aldı.