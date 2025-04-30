Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, Girne’nin turizm, yükseköğrenim, inşaat, sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı ayrıca nüfusun arttığı bir kent olduğunu söyledi.

Hızla gelişen Girne’de batı çevre yolunun yapılmasıyla trafiğin rahatladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak ve Lapta arasında çift şerit yolun hizmete girdiğini, çift şerit yolun Karşıyaka’ya kadar genişletilmesi için de çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Dağ Yolu olarak bilinen Girne-Değirmenlik anayolunda Acapulco kavşağından Girne’ye kadar uzanan güzergahta yol çalışması için hükümetin çalışma başlattığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, yolun tamamlanmasıyla doğu bölgesine bir rahatlama geleceğini kaydetti.

Girne Belediyesi’nin trafiği rahatlatmak için Bellapais-Ciklos Lefkoşa anayolu kaçış yolu projesini hayata geçirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Beylerbeyi ve Kordonboyu’nda ise alt yapı ve çevre düzenlemesi yapıldığını ifade etti.

-“Girne’de güzel işler oluyor”

Cumhurbaşkanı Tatar, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı tarafından Antik Limanı’nda da restore edildiğini dile getirerek, “Girne’de güzel işler oluyor” dedi.

Girne’nin doğusunda Çatalköy bölgesinde inşası süren otellerin tamamlanmasıyla 3-4 bin yatağın turizme kazandırılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Girne ilçesinde, Karşıyaka’dan Esentepe’ye kadar konut yapımının da sürdüğünü vurguladı.

- “Halktan alınan vergilerin hizmete dönüşmesi en büyük temennim”

Turizm kenti Girne’nin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin desteği ve belediyenin çalışmalarıyla adımlar atıldığını kaydetti.

Belediyeler Yasası’nda yapılan değişikliklerin ardından bütçe konusunda iyileştirmeler yapıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, halktan alınan vergilerin hizmete dönüşmesinin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Girne’de yapılan çalışmalardan dolayı Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ve belediye meclisini tebrik ederek, belediye çalışanlarına başarı diledi.

-Şenkul: “Dostluğumuz baki”

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve danışmanlarına ziyaret için teşekkür etti.

Farklı görüşlere sahip olsalar da Tatar ile dostluklarının baki olduğu ifade eden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Cumhurbaşkanı Tatar ile iyi bir diyalogları olduğunu ve ara ara Girne ile ilgili görüştüklerini belirtti.

Şenkul, belediye başkanı olarak ülkenin Cumhurbaşkanı ile temas halinde olmanın önemine işaret ederek Girne’nin gelişiminin avantajları olduğu gibi dezavantajları olduğunu söyledi.

Murat Şenkul, hızlı nüfus ve yapısal büyümenin ekonomiye pozitif etkisi olduğunu ancak alt yapı eksikliklerinin de sorun yarattığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’na ait olan Milli Arşivden geçecek yeni bir yol açılacağını, bunun bölge trafiğine bir nefes kazandıracağını belirten Şenkul, Milli Arşivde, üniversite öğrencilerinin kütüphane ihtiyacını karşılayacak bir alan oluşturulmasının önemli olduğunu belirtti.

Milli Arşiv Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Bora Çağakan ile Cumhurbaşkanı’nın bilgileri doğrultusunda belli bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Şenkul, bunların kent için önemli gelişmeler olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Bora Çağakan, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler ve Cumhurbaşkanı Siyasi İşler Danışmanı Ramazan Karal eşlik etti.