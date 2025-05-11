Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası’nı izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte basına açıklama yapan Tatar, turnuvanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin spor turizmi potansiyeline ve uluslararası organizasyonları ağırlama yeteneğine katkı sağladığını söyledi.

Kıbrıslı Türklere uygulanan spor ambargolarına rağmen KKTC’de birçok spor dalının icra edildiğini belirten Tatar, çok sayıda yetenekli tenisçinin ülkesini yurt dışında temsil ettiğini kaydetti.

Show TV’de üst düzey yönetici olarak görev yaptığı dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımı için Hülya Avşar’ı 35 yıl önce ülkeye getirdiğini ifade eden Tatar, o dönem düzenlenen konseri Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da izlediğini anlattı.

Tatar, Hülya Avşar Cup gibi etkinliklerin aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri olduğunu belirterek, organizasyon nedeniyle Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’na ve Hülya Avşar’a teşekkür etti.

Turnuvada konuşma yapan Hülya Avşar ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sadece kumarhanelerden ibaret olmadığını, ülkeyi gezdikçe çok güzel yerler keşfettiğini dile getirdi. Kısa sürede organize edilen etkinliğe emeği geçenlere teşekkür eden Avşar, katılımın yüksek olduğunu belirterek, turnuvayı her yıl KKTC’de yapmayı düşündüğünü söyledi.

Avşar, turnuvadan elde edilen gelirle imkanı olmayan tenisçilerin yurt dışındaki turnuvalara gönderildiğini, ampute sporculara protez ayak desteği verildiğini ve ihtiyaç sahibi bireylere eğitim bursu sağlandığını aktardı. Avşar ayrıca turnuvada kullanılan teknolojinin Türkiye’de de uygulanmasını temenni etti.