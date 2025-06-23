Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KHK’nın en önemli kurumlardan biri olduğunu, yasal mevzuata bağlı olarak yapılan icraatların, kurumun bağımsızlığı, devletin işleyişi ve bekası için önemli olduğunu ifade etti.

KHK tarafından tarafsız ve adil bir şekilde yürütülen çalışmaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda görevlerini yerine getirenlere teşekkürlerini sunarak, başarılar diledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu ise, KHK’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Köseoğlu, komisyonu daha iyi yerlere getirmek, kurumsallaştırmak, toplum nezdinde güvenirliğini artırmak üzere birçok çalışmaların yapıldığını belirterek, topluma bilgilerin şeffaf bir şekilde verilmeye başlandığını söyledi.