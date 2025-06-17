Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu olağanüstü birleşimi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla kapalı oturumda yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, “İsrail-İran savaşıyla kritik bir aşamaya gelen bölgesel gelişmeler ve Rum liderliğinin özellikle gayriresmi Cenevre toplantısının ardından dozunu arttırdığı olumsuz siyasetine ilişkin" genel kurulu bilgilendiriyor.

Cumhuriyet Meclisi’ne gelişinde Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar’a, Müsteşarı Okan Donangil ile Özel Temsilci Güneş Onar eşlik ediyor.