Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği Derneği'nin Türkiye Başkanı Doğuş Ertoprak ve üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde Türkiye'de öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin birlik ve beraberliğinin önemini vurgulayarak, kurulan Kıbrıs Türk öğrenciler birliğinin bu beraberliğe büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Kıbrıslı Türk öğrencilerin bir araya gelmelerinin sosyal faaliyet içeren her türlü çalışmaya katkı sağladığını dile getiren Tatar, bu oluşumun toplumsal ve kültürel düzeyde önemli etkiler yaratacağına duyduğu inancı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin kurduğu bu derneğin, Kıbrıslı Türk öğrenciler arasında dostlukları pekiştiren, dayanışmayı güçlendiren ve birbirlerine destek sağlayan bir platform olacağını da söyledi.

Kabulde, ekip çalışmasının önemine dikkat çeken Tatar, yurt dışında yaşadığı dönemdeki deneyimlerini gençlerle paylaştı ve o dönemde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin dernek adına yaptıkları çalışmaların ve yürüttükleri projelerin, birlik ve beraberliği pekiştireceğini, gençler arasında sosyalliği ve etkileşimi artıracağını vurgulayarak, kurulan derneğinin gençler adına oldukça önemli olduğunu da kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençleri başarılarından dolayı tebrik ederek, yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.

-Ertoprak

Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği Derneği'nin Türkiye Başkanı Doğuş Ertoprak ise, derneğin vizyonu, misyonu ve faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi aktarımında bulunarak, hedeflerinin Türkiye Cumhuriyeti’nde okuyan Kıbrıslı Türk öğrencilerin birlik ve beraberliğini sağlamak olduğunu söyledi.

2023 yılında kurulan yeni bir dernek olmalarına rağmen kısa zamanda 700'den fazla üyeleri olduğunu vurgulayan Ertoprak, düzenledikleri etkinlikler hakkında da bilgi verdi.

Ertoprak, büyümeye, gelişmeye ve çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, daha büyük hedeflere ulaşmak için kararlılıkla ilerleyeceklerini dile getirdi.