Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Avrupa Bakanı Stephen Doughty ile görüştü.



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, İngiltere Parlamentosu’ndaki görüşme, Temmuz ayında planlanan Kıbrıs konulu gayriresmî toplantı öncesinde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, son gelişmelere ilişkin görüş ve endişelerini dile getirme fırsatı bulduğunu söyledi. Diyaloğu her zaman desteklediğini ifade eden Tatar, resmi bir çözüm olmasa da geçmişle gelecek arasında bir köprü kurulması gerektiğine inandığını vurguladı. Ancak bunun için karşılıklı saygının şart olduğunu belirten Tatar, Rum tarafının hâlâ kendisini adanın tek yasal hükümeti olarak gördüğünü, oysa Kıbrıs Türk halkının kendi devleti, demokrasisi ve devlet kurumları bulunduğunu kaydetti.

Bunların göz ardı edilemeyeceğini söyleyen Tatar, “Gelecekteki herhangi bir çözüm, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devlet temelinde olmalıdır. 60 yıllık federal çözüm arayışının başarısız olması sonrası, artık iş birliği ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir” şeklinde devam etti.

Stephen Doughty ile yaptığı görüşmenin odak noktasının, bir sonraki gayriresmî Kıbrıs toplantısına yönelik hazırlıklar olduğunu belirten ve mart ayında Cenevre’de yapılan ikili görüşmeye de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de Rum liderliğinin Kıbrıs Türk halkına karşı taşınmaz mallar üzerinden yürüttüğü düşmanca ve sindirme amaçlı uygulamalara dair ciddi endişelerini dile getirdiğini belirtti.

- “Cenevre’de mutabık kalınan altı konuda ivme yaratma çabaları baltalanıyor”

Cenevre dönüşünde bu uygulamaların artış gösterdiğini ifade eden Tatar, tutuklamalar ve yasal baskılar da dahil olmak üzere doğrudan ekonomiyi hedef alan gelişmeler yaşandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, bu durumların, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Cenevre’de üzerinde mutabık kalınan altı konuda yeni bir ivme yaratma çabalarını baltaladığını vurguladı.

Taşınmaz mallara ilişkin etkili bir yerel hukuki çözüm mekanizması olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) bulunduğunu ve bu mekanizmanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da onaylandığını ifade eden Tatar şöyle devam etti:



“TMK, tazminat, takas veya iade esaslarına dayalı bir hukuki çözüm sunmaktadır. Buna rağmen, Rum liderliği tutuklamaları başlatarak ve cezai sorumluluğu genişletmek üzere ceza yasasında değişiklik yaparak gerginliği tırmandırmıştır. Bu uygulamalar, Kıbrıs Türk halkı arasında büyük bir öfke yaratmıştır ve derhal son bulmalıdır”



Cenevre’deki gayriresmî toplantıda tarafların altı iş birliği inisiyatifi üzerinde mutabık kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “BM Genel Sekreteri bu girişimleri anlamlı bir ilerleme ve yeni bir atmosfer olarak memnuniyetle karşılamıştı. Gençlik Teknik Komitesi, mezarlık restorasyonu ve iklim değişikliği konularında ilerleme sağladık. Ancak Rum liderliği, bu yeni çabayı baltalayan politikalarda ısrar etmektedir” ifadelerini kullandı.

- “Rum tarafı BM Genel Sekreteri'nin olumlu atmosfer vurgusunu zedeleyen adımlar atmaya devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín’in yeniden görevlendirilmesine değinerek, “Temsilci Holguín’in çabalarına rağmen, Rum tarafı Genel Sekreter’in olumlu atmosfer vurgusunu zedeleyen adımlar atmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Tatar, yeni geçiş kapılarının açılmasının önemine de vurgu yaparak, Haspolat ve Akıncılar’da geçiş kapısı açılması yönündeki önerisini yineledi. Bu önerinin, özellikle Metehan’daki trafik yoğunluğunu azaltmak açısından önemli olduğuna dikkat çeken Tatar, geçen yıl sekiz milyon geçişin kaydedildiğini hatırlattı.

Metehan’daki yoğunluğun, her iki taraftaki ekonomik paydaşlar ve halktan ortak talepler doğurduğunu belirten Tatar, yapıcı önerilerine rağmen Rum tarafının geçiş koridorlarında ısrarcı bir tutum sergilediğini ifade etti.

Rum tarafının KKTC üzerinden "Güney’den Güney’e" geçiş koridorları yönündeki tutumuna da değinen Tatar, bunun Kuzey ile Güney arasında bir geçiş noktası teşkil etmediğini vurguladı.

-“Birleşik Krallık her iki tarafa da eşit davranmalıdır”

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşik Krallık’a, “Kıbrıs Türk halkına yönelik politikasını gözden geçirme” çağrısında bulunarak, garantör ülke olarak İngiltere’nin her iki tarafa da eşit davranma konusunda yasal ve ahlaki bir sorumluluğu bulunduğunun altını çizdi.



Direkt uçuşlar, ticaret ve temas konularını da gündeme getiren Tatar, Nisan 2004’teki Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türk tarafının yüzde 65 ile planı kabul ettiğini, Rum tarafının ise yüzde 76 ile reddettiğini hatırlatarak, uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonları sona erdirme sözü verdiğini belirtti.



Tatar, sözlerini Birleşik Krallık’a adadaki her iki tarafa da adil muamele ve garantörlük sorumluluğunu yerine getirme çağrısını yineleyerek tamamladı.



Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Tatar’a, KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Cumhurbaşkanlığı yetkilisi Kerem Haser ve KKTC Temsilciliği’nden Esma Eroğlu eşlik etti.