Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manchester'daki İngiliz Miras Merkezi (BMHC) tarafından düzenlenen bir etkinliğe Onur Konuğu olarak katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yemekte görev sürelerini tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Seyfi Onur Sayın ve Pakistan Başkonsolosu Tariq Wazir'e teşekkür edildi.

House of Wisdom'da düzenlenen yemeğe Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Pakistan Yüksek Komiseri Dr. Mohammad Faisal, bazı milletvekili ve yerel belediye başkanları, bölgedeki Müslüman topluluğun sivil toplum temsilcileri ile bazı iş adamları katıldı.

-Tatar: “Kıbrıs Türk kardeşlerinizi hatırlamanızı rica ediyorum”

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendilerine haksız şekilde dayatılan; doğrudan uçuşlardan, doğrudan ticaretten ve doğrudan temaslardan yararlanmalarını engelleyen insanlık dışı izolasyonu sona erdirmek için mücadele ettiğini kaydetti.

BM'nin desteklediği çözüm planlarını reddetmelerine rağmen Kıbrıs Rum tarafının AB üyeliğiyle ödüllendirildiğini, Kıbrıs Türk halkının ise dışlandığını belirten Tatar, uluslararası toplumun izolasyonu sona erdirme sözlerini bugüne kadar yerine getirmediğini söyledi.

-“Adalet adına, insan hakları adına…”

Tatar, “Adalet adına, insan hakları adına, Kıbrıs Rum tarafının engelleyici yaklaşımı nedeniyle uluslararası dostluk spor müsabakalarına bile katılamayan Kıbrıs Türk kardeşlerinizi hatırlamanızı rica ediyorum” dedi.

Adada çözümün ancak iki eşit egemen devlet temelinde olabileceğini kaydeden Tatar, “60 yılı aşkın bir süredir Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı, bir çözüme ulaşmak için samimi çabalar sarf etmiştir. Bu çözüm planları, güneydeki komşularımız tarafından, Kıbrıs Türk halkıyla eşitlik temelinde iktidar ve refahı paylaşmayı kabul etmemeleri nedeniyle reddedilmiştir. Kıbrıs için, barış içinde bir arada yaşama ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanan, egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz temelinde, bizim doğal hakkımız olan gerçekçi ve sürdürülebilir bir iki devletli vizyon ve pozisyon ortaya koyuyorum.”

On yıllardır süren federal temelli müzakerelerin tükendiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Rum halkı, Nisan 2004'te ayrı ayrı yapılan eşzamanlı referandumlarda Annan Planı'nı yüzde 76 oranında reddederken, Kıbrıs Türk halkı yüzde 65 oranında kabul etmiştir. Federal temelli son ve nihai müzakereler Temmuz 2017'de Crans-Montana'da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğini alan iki devletli pozisyonumuzda sonuna kadar haklıyız. KKTC'ye ve halkıma verdiği destekten dolayı Pakistan'a şükranlarımı sunarım." diye konuştu.

Tatar, yüzyıllardır birlikte hareket eden iki güçlü Müslüman ülke olan Türkiye ve Pakistan arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerine saygı duyduğunu da ifade etti.

Bu zorlu günlerde dayanışma içinde birlikte hareket etmenin önemine de işaret eden Tatar, “Birlikte olursak, ortak çıkarlarımızı paylaşırsak, Müslümanların insanlığa önemli katkılarda bulunduğuna ve zengin bir tarihe sahip olduğumuza olan inancımız ve kararlılığımızla daha güçlüyüz. Atalarımız bilim, din ve bu barışçıl ortamda kardeşlik için çok şey vermiştir. Birleşik Krallık'taki topluluklarınıza hizmet etme konusundaki sarsılmaz bağlılığınız ve kültürel, ticari ve sosyal bağları güçlendirme konusundaki adanmışlığınız, içten teşekkürlerimizi ve takdirimizi hak ediyor.” diye konuştu.